Рапира горой

Чемпионат мира по фехтованию в Тбилиси, на котором происходит полноценное возвращение сборной России в элитные соревнования после долгого периода изоляции из-за санкций, начался для нее ярким выступлением Кирилла Бородачева в состязаниях рапиристов. Проведя несколько очень трудных поединков, он вышел в финал турнира, но в нем уступил — 9:15 — слишком сильному в этот вечер гонконгцу Райану Чою.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рапирист Кирилл Бородачев (слева) в финале чемпионата мира по фехтованию против Райана Чоя из Гонконга

Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP Рапирист Кирилл Бородачев (слева) в финале чемпионата мира по фехтованию против Райана Чоя из Гонконга

Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Человек, которому небезразличен отечественный спорт, если бы напряг память, наверняка вспомнил бы, наблюдая за турниром в мужской рапире в Тбилиси, когда, на каких соревнованиях он видел этого спортсмена в последний раз. Точно: четыре года назад, когда в Токио проходила летняя Олимпиада. На ней выступала удивительная российская команда рапиристов. Ветераном в ней выглядел 28-летний Тимур Сафин, а остальным было 20 или чуть больше. Как двум братьям-двойняшкам — Кириллу и Антону Бородачевым. Совсем сырой по фехтовальным меркам отряд — такому по идее ничего светить не должно. А он взял и прорвался в финал, споткнувшись лишь на матерых французах.

И Кирилл Бородачев тогда был очень неплох. Походило на разгон перед каким-то захватывающим дух полетом, полным всяких наград.

Но дальше были санкции, отстранения, придирки к заявкам на нейтральный статус, отцепляющие от выступлений, по сути, всех лидеров сборной, прошлогодняя Олимпиада в Париже без единого российского фехтовальщика (как, впрочем, без представителей львиной доли других видов) и внезапная «оттепель», позволившая в 2025 году фехтованию и двум братьям, уже повзрослевшим, 25-летним, вернуться на топовые чемпионаты, как выяснилось, класс за время отсутствия на них не растерявшим. По крайней мере Кирилл Бородачев провел тбилисское первенство шикарно.

По ходу его он, конечно, от души наигрался на нервах всех, кто за него, теперь превратившегося во фронтмена российской рапиры, переживал. В 1/8 финала вырвал победу в один укол — 15:14 — у итальянца Алессио Фокони. В четвертьфинале с тем же счетом взял верх над египтянином Мохамедом Хамзой. В полуфинальном поединке с французом Максимом Поти, с которым соперничал еще в Токио, уверенно вроде бы вел, но концовка все равно вышла не такой уж простой. Хотя за всеми этими передрягами в любом случае хорошо было видно, как же вырос Бородачев, как научился выкручиваться из сложных ситуаций, тонко чувствовать задумки оппонентов.

Райан Чой, который достался ему в финале, формально смотрелся вариантом попроще, чем те же Фокони с Поти: титулов немного, почти все — региональные. Но любой, наблюдавший, как он движется к решающему бою, обязан был разглядеть в этом его восхождении совершенно сумасшедший тонус, идеальную готовность к турниру. Они никуда не делись от Райана Чоя и в столкновении с Бородачевым.

Россиянин сразу нанес два подряд укола, но они, по сути, так и остались его единственным серьезным достижением в матче.

Левша Чой в этот вечер был слишком быстр и слишком удачлив, как, например, в том эпизоде, когда при счете 7:4 в свою пользу достал Бородачева из такого положения, что его выпад в направлении груди россиянина представлялся чистой воды авантюрой — не хватит же длины руки. Хватило.

Что-то похожее на шанс все развернуть у Кирилла Бородачева было при 8:11. В зубодробительной по сложности фразе он многое сделал, чтобы она сложилась в его пользу: отбил чужую атаку, отодвинув в сторону клинок, сам ужалил. Но судьи после просмотра видеоповтора все-таки дали балл Райану Чою. А после этого его было, разумеется, не догнать.

Алексей Доспехов