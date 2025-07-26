Гергиев: акустика в «Сириусе» превосходит некоторые великие театры мира

Музыканты симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева провели акустическую репетицию в Главном и Камерном залах концертного центра «Сириус». Акустические качества театра были высоко оценены, передает корреспондент «РИА Новости».

«Далеко не все великие театры мира имеют акустику, которую можно, так сказать, предсказывать как успех для симфонического концерта»,— сказал господин Гергиев журналистам. В новых залах впервые прозвучали увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки и произведения Сергея Прокофьева: Концерт №2 для скрипки с оркестром, Симфония №7 до-диез минор и фрагменты из балета «Ромео и Джульетта».

Главный зал концертного центра только готовится к открытию — сейчас здесь еще завершаются работы. По их завершении здесь смогут разместиться 1200 слушателей. Камерный зал на 500 мест уже готов к приему гостей. «Этот зал, я думаю, сможет принимать формат, скажем, оперы Моцарта "Свадьба Фигаро",— сказал о нем Валерий Гергиев. — Есть у нас "Иоланта" Чайковского - тоже может прозвучать здесь, не только в Большом зале».

Ответственным за акустику в «Сириусе» является инженер Ясухисо Тойота, которого дирижер назвал своим «близким другом».

Коллектив симфонического оркестра Мариинского театра вместе с исполняющим сольные партии на скрипке Павлом Милюковым исполнят произведения, отрепетированные сегодня в концертном зале, на Медальной площади Олимпийского парка в Сочи.

21 июля администрация Королевского дворца в итальянском Казерте сообщила об отмене выступления Валерия Гергиева. Он должен был выступить там 27 июля. С критикой отмененного концерта выступал министр культуры Италии Алессандро Джули.