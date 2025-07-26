Япония в 40-й раз обновила рекорд по продолжительности жизни женщин

Министерство здравоохранения Японии объявило, что в 2024 году средняя продолжительность жизни женщин в стране составила 87,13 года, а мужчин — 81,09 года. Из-за этого Япония уже в 40-й раз установила мировой рекорд по продолжительности жизни среди женского населения, сообщает телеканал NHK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Показатели практически не изменились по сравнению с предыдущим годом: продолжительность жизни женщин выросла всего на 0,01%, а у мужчин осталась на уровне 2023-го. Несмотря на лидерство среди женщин, японские мужчины занимают лишь шестое место в мире, уступая Швеции, Швейцарии и Норвегии.

По данным японского Минздрава, за прошедший год в стране снизилось число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом больше людей в Японии умирают от естественных причин.

Рост ожидаемой продолжительности жизни в стране замедлился из-за количества смертей от вируса COVID-19, пояснили в министерстве. В 2023 году показатель начал выравниваться.