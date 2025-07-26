ВСУ признали гибель украинских пленных при крушении Ил-76 в Белгородской области

Во Львове прошли похороны 12 бойцов ВСУ, погибших в прошлом году при крушении Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области. Об этом сообщила 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В публикации сказано, что обстоятельства «трагедии на вражеской территории» еще выясняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место крушение грузового военного самолета Ил-76 в Белгородской области

Фото: Ъ Место крушение грузового военного самолета Ил-76 в Белгородской области

Фото: Ъ

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации России был сбит 24 января 2024 года. На борту было 65 украинских военнопленных. Их должны были обменять на россиян. Пленных сопровождали трое военнослужащих, также в самолете было шесть членов экипажа.

В общей сложности при крушении погибли 74 человека. По версии Минобороны России, самолет обстреляли двумя ракетами, выпущенными из зенитно-ракетного комплекса в районе села Липцы Харьковской области. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в декабре сообщила, что Москва передала Киеву тела погибших пленных.

Подробности крушения — в материале «Ъ» «В теракте обвинили Patriot».