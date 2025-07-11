Суд в Москве арестовал экс-директора РАЭК Гребенникова по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы 10 июля арестовал бывшего директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по обвинению в государственной измене, сообщается на сайте суда.
Сергей Гребенников
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Дела о госизмене засекречены. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Пресс-служба суда подробностей не представила. Статья 275 УК РФ, по которой господину Гребенникову предъявлено обвинение, включает наказание вплоть до пожизненного заключения.
В январе Сергей Гребенников был арестован по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств (228.1 УК РФ). По этому делу в конце мая Тверской суд Москвы приговорил его к 7 годам колонии. В июне приговор был обжалован.
Сергею Гребенникову 38 лет. Он окончил Международную академию бизнеса и управления. С декабря 2022 года возглавлял РАЭК. До этого с 2010 года был заместителем директора ассоциации. В 2014 году он вместе с Сергеем Плуготаранко и Германом Клименко создал Институт развития интернета.