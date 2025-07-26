В Анапе разобрали часть защитного вала вдоль береговой линии

В Анапе завершен разбор большей части защитного вала вдоль береговой линии, сообщили в краевом Оперативном штабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Работы проводились от Лечебного пляжа до села Витязево. Вал условно разделили на три участка, и на двух из них конструкции полностью демонтировали.

Решение об удалении вала приняли по нескольким причинам. Во-первых, на этих участках не было выбросов нефтепродуктов, от которых вал должен был защищать. Во-вторых, насыпь содержала фрагменты мазута, мешавшие очистке пляжей. Вал убирали в три этапа: сначала сняли полипропиленовые сети, затем выровняли насыпь фронтальными погрузчиками, а на завершающем этапе специальная техника многократно просеивала песок.

На одном участке вала, от пляжа в районе технополиса «Эра» до устья реки Можепсин, работы продолжаются. В этом районе водолазы собирают мазут, осевший на дно. В связи с этим в Анапе сохраняется запрет на посещение пляжей и купание в море, а также на рекреационное использование территорий, включая аренду лежаков и прокат водных аттракционов.

Напомним, в Керченском проливе завершаются работы по демонтажу надстройки затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Уже срезано более 240 м (98% общего объема).

Андрей Николаев