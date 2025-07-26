МИД России считает НАБУ и САП способом контроля Украины со стороны Запада

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не имеют отношения к борьбе с коррупцией на Украине, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, оба ведомства используются как рычаги давления и контроля странами Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как утверждает госпожа Захарова, никакой реальной борьбы с коррупцией на Украине не ведется. «Это рычаги... отмывания тех колоссальных средств, которые поступают на Украину для того, чтобы часть из них опять возвращалась на прежние позиции, в западные же банки, фонды»,— сказала Мария Захарова (цитата по «РИА Новости»).

22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который фактически подчиняет НАБУ и САП генеральному прокурору. Он получает право давать обязательные указания детективам НАБУ, менять подследственность дел и иметь доступ ко всем материалам ведомств. Решение вызвало волну протестов в Киеве, Одессе, Львове и Днепре, а также подверглось критике со стороны Запада. На фоне недовольств 25 июля господин Зеленский внес в Раду проект, фактически отменяющий принятый закон об ограничении полномочий антикоррупционных органов.

Подробности — в материале «Ъ» «Украина скатилась до крайностей».