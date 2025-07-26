В Ярославской области установлен карантин по лейкозу КРС

В Рыбинске Ярославской области установлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота (КРС). Приказ об этом издала государственная ветеринарная служба Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ

Очегом определен один из домов на улице Мологской. Неблагополучным пунктом указывается территория, ограниченная Сосновым переулком, улицей Любимцевской, Березовым переулком, улицами Кипячевской, Череповецкой, Весьегонской, Калининской, Большой Вольской, Коммунальной, Бадаева. Приказом установлены ряд ограничений на действия, связанные с содержанием животных.

Лейкоз крупного рогатого скора — инфекционное заболевание, характеризуется поражением кроветворной системы и образованием опухолей в органах и тканях животных. Употребление мяса и молока больных животных опасно для человека.

Антон Голицын