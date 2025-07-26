ТАСС: по делу экс-замминистра обороны Иванова заочно арестован новый фигурант

По делу бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова заочно арестован бенефициар компаний Zaira Invest&Trade Inc. и Saga Handels GmbH Андрей Захаров. Он объявлен в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Тимур Иванов в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По делу также проходит заочно арестованный председатель совета директоров банка «Интеркоммерц» Павел Крыжановский. Он уехал за границу, из-за чего его тоже объявили в международный розыск. Обоих фигурантов заочно обвиняют по ст. 160 УК РФ (растрата). Крыжановский обжаловал решение о заочном аресте.

Тимур Иванов был арестован в апреле 2024 года по делу о взятках на 1,185 млрд руб. Его осудили на 13 лет за хищения средств при закупке паромов для Керченской переправы и выводе денег из банка «Интеркоммерц». Следственный комитет намерен предъявить ему обвинения по двум новым коррупционным эпизодам, выяснил «Ъ».

Подробности — в материале «Ъ» «Тимуру Иванову строят новые взятки».