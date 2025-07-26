В Угличском районе в ДТП погиб водитель Lada
В Угличском районе на 25-м километре трассы «Углич-Ростов» произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля Lada Priora. Инцидент случился 25 июля 2025 года в 17:54.
Авария в Угличском районе
Фото: УМВД России по Ярославской области
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина 1980 года рождения скончался на месте до приезда скорой помощи.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Ведется расследование для установления всех обстоятельств ДТП.