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В Угличском районе в ДТП погиб водитель Lada

В Угличском районе на 25-м километре трассы «Углич-Ростов» произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля Lada Priora. Инцидент случился 25 июля 2025 года в 17:54.

Авария в Угличском районе

Авария в Угличском районе

Фото: УМВД России по Ярославской области

Авария в Угличском районе

Фото: УМВД России по Ярославской области

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина 1980 года рождения скончался на месте до приезда скорой помощи.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Ведется расследование для установления всех обстоятельств ДТП.

Антон Голицын

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