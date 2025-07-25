Черные ящики найдены на месте крушения Ан-24 в Амурской области

На месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области найдены бортовые самописцы. Специалисты изымают оборудование и части воздушного судна, которые могут представлять интерес для следствия.

«В ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки»,— сообщил Минтранс.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился 24 июля при выполнении рейса Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту находились 42 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не выжил.

Подробности о катастрофе — в материале «Ъ» «Рейс обреченных».