Музыкальный фестиваль «Джем», кабаре-перформанс Baronesses и выставка «Первозданный лес»

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Что ждет гостей музыкального фестиваля «Джем», что увидят зрители на эксклюзивном показе кабаре-перформанса Baronesses и посетители фотовыставки «Первозданный лес». Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».

26 июля (суббота)

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В музее Природы открылась фотовыставка Олега Кугаева «Первозданный лес». Работы были сделаны в рамках съемок документального фильма «Лес» студии LESFILM на особо охраняемых природных территориях. Гостей выставки ожидают виды Печоро-Илычского заповедника Республики Коми, Лапландского заповедника Мурманской области, заповедника «Денежкин Камень» Свердловской области и Центрально-Лесного заповедника Тверской области. Начало в 12:00.

27 июля (воскресенье)

На центральном пляже Академгородка пройдет музыкальный фестиваль «Джем». С 14:00 до 18:45 на сцене выступят местные группы. В завершении вечера в программе заявлено выступление резидентов проекта «Твоя сцена».

28 июля (понедельник)

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В музее связи Сибири пройдет экскурсия по выставке «На проводе». Она посвящена истории развития новосибирской телефонной сети. Гости узнают, когда в Новосибирске заработали первые телефонные аппараты и кто внес весомый вклад в развитие телефонизации города. Начало в 13:00.

29 июля (вторник)

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В ЦК 19 открылась графическая ретроспективная выставка «Ура карикатуре!». Она посвящена работам новосибирских художников-карикатуристов и плакатистов. Экспозиция приурочена к 35-летию знаковой выставки «Чушь-90». Зрители погрузятся в историю становления жанра сатирической графики в Новосибирске с 1980-х годов до наших дней. Кроме того, будут представлены оригинальные работы художников-карикатуристов, объединившихся в клуб «Ядро Мюнхгаузена». Начало в 12:00.

30 июля (среда)

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В Новосибирском театре оперы и балета состоится концерт «Летний вечер в НОВАТе». Оперные звезды театра и камерный ансамбль «Музыка для нас» исполнят сцены из классического репертуара Жака Оффенбаха, Иоганна Штрауса, Эдуарда Целлера и Эдуарда Легара. Начало в 19:00.

31 июля (четверг)

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Новосибирский Дом джаза проведет концерт на Оби. Во время путешествия на теплоходе перед гостями выступит квартет Владислава Шилина. Музыканты исполнят композиции в стиле свинг, боса-нова. Отправление в 20:00.

1 августа (пятница)

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В театре IVEX состоится эксклюзивный показ кабаре-перформанса Baronesses. Спектакль содержит элементы иммерсивного шоу, вовлекая зрителей в сюжет. Начало в 21:00.

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Александра Стрелкова