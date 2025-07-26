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Коммерсантъ FM
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Патрушев заявил о желании НАТО разрушить целостность России

НАТО хочет военным способом нарушить территориальную целостность России, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. Так он прокомментировал слова командующего сухопутной армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью о том, что у альянса есть план захвата Калининградской области.

«Угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений стран-членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России»,— сказал господин Патрушев в интервью «РИА Новости».

Господин Донахью говорил о необходимости сконцентрироваться на наземном сдерживании России на восточной границе НАТО. По его мнению, Калининградская область может быть «опрокинута» силами Североатлантического альянса «с неслыханной скоростью». Кремль назвал это заявление враждебным.

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