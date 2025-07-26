Даниил Медведев не сумел пройти в полуфинал турнира ATP в Вашингтоне

Россиянин Даниил Медведев проиграл французу Корентену Муте в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне. Игра продлилась 2 часа 25 мин и закончилась со счетом 1:6, 6:4, 6:4 в пользу Муте.

Матч прерывали почти на час из-за грозы. Во втором сете россиянин также брал тайм-аут из-за жары.

29-летний Медведев занимает 14 строчку в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел выиграть только на US Open в 2021 году.

Турнир в Вашингтоне относится к категории ATP 500, его проводят на покрытии «хард». Он продлится до 27 июля. Призовой фонд турнира составляет $2,4 млн.