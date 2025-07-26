Пять районов Ростовской области были атакованы с помощью БПЛА

Ростовская область подверглась атаке БПЛА, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он утверждает, что пострадавших в результате налета нет, однако были повреждены несколько зданий.

Атаку беспилотников сегодня отражали в пяти районах области: в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском. В хуторе Чукаринский из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов. Были выбиты окна, у некоторых зданий повреждены кровля и фасад.