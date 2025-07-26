Ким Чен Ын выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24 в Приамурье

Глава КНДР Ким Чен Ын отправил телеграмму президенту России Владимиру Путину. Он выразил ему соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области, в которой погибли 48 человек.

«От имени правительства, народа КНДР и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам и в вашем лице правительству, народу России, семьям погибших и пострадавшим. На данный момент наш народ делит с братским российским народом несчастье и горе»,— цитирует сообщение Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын пожелал, чтобы под руководством Владимира Путина «правительство и народ России преодолели боль утраты и скорее восстановили спокойствие и стабильность».

Крушение пассажирского самолета Ан-24, который следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, произошло 24 июля. Обломки самолета обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета начнут расшифровать черные ящики в ближайшее время.

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