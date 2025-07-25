В Пошехонье утонули два человека

В Пошехонье за последние сутки утонули два человека: 9-летний мальчик и взрослый мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

На реке Сога брат и сестра пошли купаться без уведомления бабушки и дедушки. Девочка заметила, что брат исчез, и позвала на помощь. Родственники нашли мальчика у берега, но спасти его не удалось.

На набережной реки Согожа мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться. Свидетели пытались предупредить его и предложили надеть спасательный жилет, но он отказался. Позже человек на лодке заметил тонущего мужчину, он погиб.

Антон Голицын