Фидан: РФ и Украина достигли договоренности о встрече глав двух стран в Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что российская и украинская делегации достигли «принципиальной договоренности» о том, что возможная встреча президентов двух стран состоится в Турции.

«По мере того, как мы продолжаем обсуждать этот вопрос более взвешенно, я вижу готовность к встрече»,— сказал глава МИД Турции (цитата по Milliyet). Он считает, что стороны достигнут промежуточного решения, если «будут продолжать в том же духе». Турция работает над созданием условий для этого, добавил господин Фидан.

Третий раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Украинская сторона предложила провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.

Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров сказал, что перед встречей глав государств необходимо проработать детали мирного соглашения.

Об итогах переговоров — в материале «Ъ» «Театр одного зрителя».