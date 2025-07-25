Свердловское предприятие «Уральское масло» получило предупреждение за нарушения

Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявило нарушения требований безопасности пищевой продукции на ООО «Уральское масло» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе внеплановой проверки были установлены нарушения технических регламентов Таможенного союза (ТС) и федерального законодательства, включая отсутствие санитарного пропускника (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ) и условий для хранения некачественных продуктов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).

В отношении ООО «Уральское масло» выдано предписание об устранении нарушений к 1 сентября.

Ранее в Свердловской области были отозваны 24 декларации на масло и рыбную продукцию после проверки Россельхознадзора. Нарушения касались сливочного масла у ИП Мухамадеева М.Ф., ИП Куваевой Е.В. и ООО «Уральское масло».

Полина Щуцкая