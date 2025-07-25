Прокуратура Дагестана начала проверку по факту ДТП с участием трех автомобилей

Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи дорожно-транспортным происшествием в Тляратинского районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в своем Тelegram-канале.

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По предварительным данным, 25 июля 2025 года, примерно в 12:55, на автодороге «Гунибское шоссе - Вятляшевский перевал», вблизи с. Албания Тляратинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3 автомобилей. В результате столкновения автомашина Лада «Приора» упала в р. «Аварское койсу».

В настоящее время ведутся поиски несовершеннолетнего пассажира данной автомашины, 2014 г. р. В ГБУ РД «Шамильская центральная районная больница» с травмами доставлены 4 человека, в т. ч. несовершеннолетний 2015 г. р.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал Тляратинский межрайонный прокурор.

В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

На контроле надзорного ведомства ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

Валентина Любашенко