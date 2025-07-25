В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии действует режим ЧС из-за селевой опасности

В г. Тырныаузе Кабардино-Балкарии сохраняется угроза схода селевого потока после оползня на р. Герхожан-Суу. Об этом 25 июля сообщила администрация Эльбрусского района в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Кабрдино-Балкарии Фото: Пресс-служба правительства Кабрдино-Балкарии

«По данным на 15:00, потока селевых масс не наблюдается. Выше по реке произошло осыпание оползневых масс, однако благодаря естественному оттоку воды схода сели не случилось. В Эльбрусском районе действует режим чрезвычайной ситуации»,— приводятся в сообщении слова сотрудников администрации.

Автомобильное движение осуществляется по объездной дороге через территорию завода Гипсолит в районе промышленной зоны. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

Спецтехника проводит русло-регулировочные и берегоукрепительные работы. Дорожные службы расчищают проезжую часть от селевой массы.

Газоснабжение частично восстановлено. Водоснабжение работает по временной схеме. Подразделения МЧС России осуществляют подвоз технической воды, администрация муниципалитета организовала доставку бутилированной воды.

На месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Валентина Любашенко