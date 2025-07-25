Telegraph: Трамп решил возобновить помощь Украине после звонка главы МИД Польши

США возобновили военные поставки на Украину после разговора главы МИД Польши Радослава Сикорского и спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. Господин Сикорский заявил ему, что в Киеве было повреждено здание посольства Варшавы после удара армии России. Об этом сообщает The Telegraph.

Разговор состоялся 4 июля. Поставки вооружений были заморожены за два дня до этого. Господин Сикорский призвал американскую сторону возобновить военную помощь Украине, утверждает The Telegraph.

Почти сразу после телефонного разговора спецпосланник США связался с Дональдом Трампом. Господин Келлог рассказал ему о звонке главы МИД Польши и передал просьбу о поставках Украине батарей зенитно-ракетных комплексов. После этого американский президент приказал Пентагону отправить на Украину некоторые вооружения, поставки которых были заморожены.

Как пишет издание, Дональд Трамп был ошеломлен решением главы Пентагона Пита Хегсета прекратить отправку вооружений. Министр обороны США не доложил Белому дому или Конгрессу о решении. Кит Келлог и госсекретарь США Марко Рубио узнали об этом из СМИ.

О помощи стран Запада Украине — в материале «Ъ» «Виртуальный Рамштайн».