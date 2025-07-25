Началось рассмотрение дела матерей Патоки и Логиновой о торговле младенцами

Перовский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело о торговли новорожденными детьми против 12 человек. На скамье подсудимых оказались супруги Николай и Наталья Патоки, многодетная мать Юлия Логинова и еще девять женщин. Их обвиняют в торговле людьми и привлечении несовершеннолетнего к преступлению.

Как выяснило следствие, госпожи Патока и Логинова покупали младенцев у матерей, которые не хотели заниматься их воспитанием. С 2015 по 2022 год им передали 14 детей, они хотели купить еще одного ребенка. Кроме того, одна из обвиняемых вовлекла несовершеннолетнюю дочь к передаче новорожденного.

Отмечается, что Юлия Логинова в 2018-2019 подавала сведения о рождении детей. При этом она не могла их родить по медицинским показаниям. Всего многодетная мать воспитывала 15 детей.

Троим подсудимым продлили срок содержания в СИЗО до 22 января 2026 года. На такой же срок продлили домашний арест еще трем фигурантам.

Прокуратура направила материалы дела в суд 23 июля. Одной из обвиняемых проходит начальник миграционного пункта Алтайского края Наталья Душкина. Обвинение считает, что она продала внучку.

Никита Черненко