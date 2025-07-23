Прокуратура передала в суд дело матерей Патоки и Логиновой о торговле детьми

Прокуратура Восточного административного округа Москвы направила в Перовский суд для рассмотрения по существу уголовное дело о торговле детьми. По нему проходят в том числе многодетные матери Юлия Логинова и Наталья Патока.

«Во вторник нам сообщили, что дело принято в суде»,— сообщил «РИА Новости» адвокат Патоки Станислав Кулов. В базе суда информации пока нет.

По версии следствия, Юлия Логинова в 2018–2019 годах подавала сведения о рождении детей, при этом по медицинским показаниям она не могла их родить. Женщина воспитывала 15 детей. Среди обвиняемых Наталья Душкина — начальник миграционного пункта из Алтайского края, которая «продала свою внучку одной из фигуранток». Их обеих отпустили из СИЗО в октябре 2024-го. Всего обвиняемыми проходят 12 человек, в одно производство было объединено десять уголовных дел. По вменяемой статье (ч. 3 ст. 127.1 УК) им грозит до 15 лет лишения свободы.