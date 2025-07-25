На Ставрополье сетевой магазин оштрафовали на 700 тыс. рублей за продажу просрочки

АО «Тандер» оштрафовали за продажу просроченных товаров в сети магазинов «Магнит». Размер административного взыскания составил 700 тыс. руб. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно опубликованным сведениям, региональное управление Роспотребнадзора выявило ряд нарушений в гипермаркетах торговой сети, после чего обратилось в судебные органы. Плановые проверки вскрыли не только наличие просроченных товаров, но и отклонения от норм реализации продукции собственного производства.

В перечень товаров с истекшим сроком годности вошли кондитерские изделия и выпечка, арахис, зелень, соленая рыба в упаковке и готовая еда. Кроме того, в продаже были выявлены салаты, содержащие патогены, угрожающие здоровью людей.

По итогам рассмотрения доказательств и заключений экспертов Краевой Арбитражный суд признал АО «Тандер» виновным в административном правонарушении и назначил штраф. Компания обязана уплатить его в течение 60 дней после вступления решения суда в силу.

Валентина Любашенко