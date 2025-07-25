Экс-главу «Черноморнефтегаза» Бейма арестовали

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу бывшего главу «Черноморнефтегаза» Сергея Бейма. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

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Защита настаивала на мере пресечения, не связанной с заключением под стражу. Суд отказал в удовлетворении ходатайства. Арест Сергея Бейма продлится два месяца.

Суд арестовал на такой же срок второго фигуранта дела — руководителя крымской компании «Аврора» Марию Пяткову. Она обвиняется по той же статье. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до 10 лет.

В 2006–2010 годах Сергей Бейм был депутатом парламента Крыма. «Черноморнефтегазом» он руководил в 2014–2015 годах. Затем стал совладельцем крымской компании «ТЭС». ГК управляет крупнейшей сетью автозаправок с парком собственных бензовозов и нефтебаз. Также под ее управлением портовый терминал по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов, а также предприятие по производству емкостей и резервуаров.