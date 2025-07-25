Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов из-за снижения ключевой ставки

Решение Центробанка снизить ставку до 18% годовых негативно сказалось на индексе Мосбиржи (MOEX: MOEX). В 13:29 мск показатель составлял 2820,79 пункта, а в 13:30 резко упал до 2799,36 пункта.

Сейчас показатели почти вернулись к прежним значениям. На 15:05 мск индекс составил 2810,29 пункта, по данным торгов.

Решение о снижении ключевой ставки приняли сегодня на заседании Совета директоров. Также регулятор изменил показатели в среднесрочном прогнозе. Средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается 18,8-19,6% вместо ранее прогнозируемых 19,5-21,5%. Прогноз годовой инфляции также улучшен — с 7-8% до 6-7%.

Подробнее — в материале «ЦБ продолжил снижение».