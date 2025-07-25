Утверждены обвинения 12 бойцам ВСУ по делам о нападении на Курскую область

Главная военная прокуратура направила во 2-й Западный окружной военный суд материалы 12 уголовных дел против украинских военнослужащих. Перед судом предстанут 12 бойцов ВСУ, участвовавших в нападении на Курскую область. Им всем вменяют совершение терактов.

Фигуранты участвовали в боях в Беловском, Кореневском и Суджанском районах. Они действовали в восьми населенных пунктах, где строили укрепления. Также военнослужащие вели слежку за бойцами ВС РФ и мешали эвакуации мирных жителей.

Бои в Курской области продолжались с августа 2024 по апрель 2025 года. 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил о полном освобождении региона. Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил сегодня, что из-за нападения ВСУ в Курской области погибли 331 мирный житель.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко