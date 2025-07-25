В Пулково выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области

Команда петербургского аэропорта Пулково выразила соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области. Публикация появилась в Telegram-канале авиагавани.

«Аэропорт Пулково выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Амурской области»,— написали в пресс-службе аэропорта.

Отмечается также, что для родственников погибших была организована возможность бесплатного размещения в бизнес-залах Пулково. Более подробно об этом можно узнать по телефону +7 (931) 964-96-77.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров 24 июля. Обломки воздушного судна нашли в 15 км от пункта назначения. Погибли 42 пассажира и шесть членов экипажа. 25 июля на месте крушения были обнаружены черные ящики.

Подробнее об авиакатастрофе в Амурской области читайте в материале «Рейс обреченных».

Дарья Астанина