Наемника ВСУ из Мальты заочно приговорили к 23 годам колонии

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор гражданину Мальты Патрику Шерреру. Его заочно приговорили к 23 годам колонии строгого режима, сообщили в Генпрокуратуре. Первые пять лет фигурант проведет в тюрьме.

Фигуранта признали виновным по пяти статьям, в наемничестве, контрабанде оружия и совершении теракта. Суд установил, что в июле прошлого года мальтиец с соучастниками проник в Курскую область. Через таможенную границу он также пронес штурмовую винтовку.

Затем по приказу украинских командиров он участвовал в боях с ВС РФ вплоть до апреля 2025 года. За свои действия Шеррер ежемесячно получал вознаграждение не менее $10 тыс. Наемника объявили в международный розыск.

В марте российская делегация на переговорах по вопросам военной безопасности заявила, что с начала спецоперации контракт с ВСУ подписали более 15 тыс. иностранцев. По данным председателя СКР Александра Бастрыкина, больше всего наемников приезжают из США, Британии, Канады и Грузии. По делам о наемничестве завершено расследование 127 уголовных дел.

Никита Черненко