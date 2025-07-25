Инспектор отдела госкомитета Башкирии по стройнадзору заключен под стражу

Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения заместителю начальника отдела — государственному строительному инспектору отдела госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, он обвиняется в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Удовлетворив ходатайство следователя, суд заключил его под стражу на 1 месяц и 19 суток, до 12 сентября.

По данным «Ъ-Уфа», это Радик Рахимкулов.

По версии следствия, с июня по октябрь 2024 года обвиняемый в составе группы лиц получал от представителей подрядных компаний взятки от 50 тыс. до 2,5 млн руб. за беспрепятственное подписание и выдачу положительных заключений о соответствии объектов капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащенности зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре прошлого года по подозрению в получении взяток был задержан руководитель госкомитета по жилстройнадзору Артур Давлетшин. Он был уволен распоряжением главы Башкирии Радием Хабировым в тот же день. Господина Давлетшина обвиняют в получении 2 млн руб. от представителя компании, строившей логистический комплекс Ozon, и 350 тыс. руб. — от подрядчика, монтировавшего систему теплоснабжения пожарно-спасательной части в Агидели.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят десять бывших и действующих сотрудников госкомитета, а также 12 взяткодателей и посредников из числа представителей коммерческих организаций.

Майя Иванова