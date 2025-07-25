Фигуранты дела об отравлении журналистки Паперной получили от 3 до 8 лет колонии

Яккасарайский районный уголовный суд Ташкента приговорил к восьми годам и одному месяцу лишения свободы владельца отеля «Караман палас». Там в октябре прошлого года погибла от отравления угарным газом журналистка Инесса Паперная. Также по три года получили сантехник и двое граждан, продавших отелю некачественное оборудование. Об этом сообщило ТАСС.

Инесса Паперная сотрудничала с изданиями «Профиль» и «Лента.ру». В отеле также погиб ее спутник Максим Радченко и гражданин Узбекистана, находившийся в другом номере. Как считает следствие, двое осужденных продали отелю отопительный котел, который после экспертизы признали устаревшим. Также при его монтаже удалили сифон в системе слива конденсата. Это могло вызвать утечку угарного газа.

Информация о смерти журналистки появилась 22 октября. Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 23 октября Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что тела россиян планировали доставить на родину для проведения судмедэкспертизы.

Никита Черненко