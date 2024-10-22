В Узбекистане от отравления неизвестным веществом умерла журналистка Паперная

В одной из гостиниц Ташкента из-за отравления неизвестным веществом погибли три человека, сообщила Генпрокуратура Узбекистана. Как уточнило ведомство, в их числе российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник Максим Радченко. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Инессы Паперной в соцсети Фото: страница Инессы Паперной в соцсети

Пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана рассказала «РИА Новости», что тела граждан России нашли в одном номере. Третий погибший — гражданин Узбекистана. Его тело нашли в ванной комнате другого номера.

Согласно открытым данным, Инесса Паперная сотрудничала с изданиями «Профиль» и «Лента.ру». Telegram-канал Baza пишет, что журналистка приехала в Узбекистан в отпуск и остановилась в ташкентском отеле «Караман палас». По информации проекта, причиной гибели мог стать газ — в ночь на 20 октября в отеле чистили бассейн.