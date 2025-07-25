Премьера фильма «Раньше было такое время» про уральский рок состоится в августе

В августе состоится премьера об уральской рок-музыке «Раньше было такое время» — он будет доступен для просмотра в социальных сетях, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Картина была снята при поддержке Института развития интернета (ИРИ) выпускниками «Школы кино» Свердловской киностудии — режиссером и сценаристом Максимом Секачевым и оператором-постановщиком Евгением Доросинским, для которых этот фильм стал дебютной работой. В съемках фильма, помимо двух заслуженных артистов России, Бориса Горнштейна и Владимира Фомина, приняли участие молодые уральские актеры. Кроме того, проект поддержал бывший участник Свердловского рок-клуба, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов — его композиция звучит в одной из сцен кино.

Название фильма отсылает к первой режиссерской работе Алексея Балабанова — «Раньше было другое время» 1987 года. Фильм дебютантов будет черно-белым. «Это именно то, что нужно для передачи духа 80-х. Все воспринимается намного острее: чувства, эмоции, музыка. Мы избалованы яркостью, перенасыщены современными технологиями, нейросетями. Давайте позволим глазам отдохнуть и поностальгировать по старой доброй настоящей картинке»,— сказала генеральный продюсер проекта Анна Федосеева.

Съемки фильма «Раньше было такое время» стартовали в Екатеринбурге в мае. Основной съемочной площадкой стал Уральский институт управления — филиал РАНХиГС. Сюжет фильма разворачивается в Свердловске начала 1980-х годов. Главные герои — молодые музыканты, стремящиеся донести свою музыку до слушателей вопреки всему.

Напомним, 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом Уральского рока — через год исполнится 40 лет со дня основания Свердловского рок-клуба. К этой дате в городе планируется установить памятник режиссеру Алексею Балабанову — в мае жюри конкурса признало лучшим эскиз Мейрама Баймуханова, которая представляет режиссера, сидящего в пустом вагоне трамвая. Памятник поставят у Дворца молодежи.

Ирина Пичурина