В Екатеринбурге начали снимать кино об уральском роке «Раньше было такое время»

Съемки фильма про уральский рок «Раньше было такое время» стартовали в Екатеринбурге, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Режиссером и сценаристом стал выпускник «Школы кино» Свердловской киностудии Максим Секачев. Проект получил грантовую поддержку от Института развития интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сюжет фильма разворачивается в Свердловске начала 1980-х годов. Главные герои — молодые музыканты, стремящиеся донести свою музыку до слушателей вопреки всему. Максим Секачев отметил, что история фильма — о дружбе и взаимоотношениях, а музыка является объединяющим элементом, однако образы персонажей в фильме собирательные, без связи с конкретными людьми. «Когда мы начали собирать команду, вокруг стали объединяться люди, увлеченные уральским роком. Я старался придерживаться основных событий тех лет, которые происходили в рок-тусовке. В этом мне очень помог режиссер и сценарист Олег Ракович, который был в гуще происходящего, его консультации были полезны. Он помог проникнуться, прочувствовать дух, настроение, эмоции молодежи 1980-х и понять, какое же тогда было время»,— рассказал режиссер.

Основной съемочной площадкой стал Уральский институт управления — филиал РАНХиГС. Руководство вуза поддержало проект, предоставив необходимые локации и привлекая студентов к съемкам в одной из сцен.

Напомним, 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом Уральского рока — через год исполнится 40 лет со дня основания Свердловского рок-клуба. К этой дате в городе планируется установить памятник режиссеру Алексею Балабанову — в апреле повторно определили финалистов конкурса эскизов монумента.

Ирина Пичурина