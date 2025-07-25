Полицейские изъяли 3,7 кг синтетических наркотиков в Сочи

Сотрудники ДПС задержали на въезде в Сочи 41-летнего жителя Ижевска с 3,7 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Инспекторы остановили на посту Магри автомобиль Toyota с зарубежными номерами для проверки документов. Нервное поведение водителя из Удмуртии вызвало подозрения у стражей порядка, уточнили представители пресс-службы курортного ведомства.

При досмотре в дорожной сумке приезжего обнаружили четыре вакуумированных пакета с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что изъятые материалы содержат производные эфедрона и мефедрон общим весом 3,7 кг.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств в особо крупном размере). За это преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

«Ъ-Сочи» писал, что правоохранительные органы задержали на курорте 29-летнего жителя Ижевска, у которого изъяли более 1,7 кг синтетических наркотиков, предназначенных для продажи на курорте. В отношении приезжего возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (пересылка наркотических средств).

Мария Удовик