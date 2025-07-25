Жалобу на приговор генералу Ивану Попову рассматривают в закрытом режиме

Апелляцию экс-командующего 58-й армией Ивана Попова рассматривают во 2-ом Западном окружном военном суде в закрытом режиме. Апелляционную жалобу разбирает тройка судей, а сам генерал-майор участвует в процессе по видеосвязи из Тамбовского СИЗО, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Попов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Иван Попов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прокуратура обосновала закрытие процесса наличием в материалах дела служебной тайны, в том числе в сфере обороны. В свою очередь защита настаивает на проведении открытого разбирательства. «Ни служебной, ни иной тайны в деле нет»,— заявил адвокат Сергей Буйновский.

Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева признали виновными в хищении металлоконструкций на 133 млн руб. Средства выделила администрация Запорожской области для строительства оборонительных сооружений. Генерала приговорили к пяти годам лишения свободы и лишили воинского звания. Он не согласился с приговором и надеется вернуться на СВО.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Надеюсь снова встать встрой"».

Никита Черненко