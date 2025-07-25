Промпроизводство в Красноярском крае в первом полугодии 2025 года упало на 3,1%

По итогам первого полугодия 2025 года промышленное производство в Красноярском крае снизилось на 3,1% относительно аналогичного периода 2024 года, следует из данных Красноярскстата.

За январь-июнь в регионе сократилась добыча полезных ископаемых на 3,4% год к году. Наибольшее снижение зафиксировано в добыче металлических руд — на 13,2%. При этом добыча угля напротив показала положительную динамику, прирост за первые полгода в этой отрасли составил 7,2%. Кроме того, на 10,2% увеличилось предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых.

В обрабатывающих производствах снижение составило 3,8%. Производство кокса и нефтепродуктов упало на 25,1%, обработка древесины — на 13,6%. Металлургическое производство за первые шесть месяцев 2025-го показало снижение на 3,9%, при росте готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — на 6,3%.

Александра Стрелкова