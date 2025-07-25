Совфед одобрил закон о бесплатном проезде силовых структур по платным дорогам

Совет федерации одобрил закон о бесплатном проезде транспортных средств силовых структур по платным дорогам. Закон наделяет этим правом автомобили вооруженных сил РФ, Росгвардии, ФСБ, ФСО, прокуратуры, фельдъегерской службы и отдельных подразделений администрации президента.

Проект поправок в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» подготовили в мае 2024 года депутаты «Единой России» Александр Хинштейн (ныне — врио губернатора Курской области) и Василий Пискарев.

Платные дороги силовым службам нужны для «оперативного прибытия» на место правонарушения или преступления, а также для задержания преступников, говорилось в пояснительной записке к законопроекту. Там также отмечалось, что поправки являются «особенно актуальными» в период проведения специальной военной операции и защиты граждан от террористических актов, говорилось в записке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мигалки поддержат штрафами и освободят от платы».

Полина Мотызлевская