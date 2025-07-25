Преподаватель ИжГТУ Владимир Афанасьев погиб в массовом ДТП на дороге Дагестана

Доцент, преподаватель кафедры «Вычислительная техника» Ижевского государственного технического университета (ИжГТУ) скончался в результате массовой дорожной аварии с шестью погибшими на трассе в Дагестане, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ИжГТУ» имени М. Т. Калашникова Фото: пресс-служба «ИжГТУ» имени М. Т. Калашникова

Владимир Афанасьев родился 14 июля 1986 года. В 2008 году он окончил ИжГТУ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», после чего поступил в аспирантуру и работал старшим преподавателем. В 2025 году преподаватель Владимир Афанасьев получил звание доцента.

Напомним, авария произошла утром 22 июля на участке федеральной трассы «Астрахань—Махачкала» в Тарумовском районе Дагестана. Столкнулись автомобили Lada Largus и Chery. Пострадало восемь человек, в их числе шестеро из Удмуртии и двое из Казахстана. Погибли четыре человека, включая двух детей.

Состояние троих пострадавших — женщины и двух детей — стабильное. Один несовершеннолетний в тяжелом состоянии, остальные в среднем. Они были доставлены с травмами различной степени тяжести вертолетом санавиации в клиники Махачкалы.