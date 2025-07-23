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Власти Удмуртии доставят на родину тела трех погибших в ДТП на трассе Дагестана

Власти Удмуртии решают вопрос о доставке на родину тел троих членов семьи, погибших в ДТП на трассе в Дагестане, сообщили в региональном минздраве. Всего в массовой дорожной аварии пострадали восемь человек. Четверо, включая двоих несовершеннолетних, погибли. ДТП произошло на участке трассы «Астрахань—Махачкала» утром 22 июля.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Шестеро из пострадавших — семья из Удмуртии, которая находилась в отпуске. Минздрав региона находится на постоянной связи коллегами из Дагестана и получает оперативную информацию о состоянии пострадавших»,— говорится в сообщении ведомства.

Состояние троих пострадавших — женщины и двух детей — стабильное. Они были доставлены с травмами различной степени тяжести вертолетом санавиации в клиники Махачкалы.