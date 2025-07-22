Шестеро жителей Удмуртии пострадали в ДТП на трассе в Дагестане, есть погибшие

Восемь человек, в их числе шестеро из Удмуртии и двое из Казахстана, пострадали в ДТП на трассе в Тарумовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба местного ГУ МЧС. Пятеро пострадавших — несовершеннолетние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Автомобили Lada Largus и Chery столкнулись на утром 22 июля на участке федеральной трассы «Астрахань—Махачкала». По уточненной информации, погибли четыре человека, включая двух детей. Пострадавшие доставлены в Кочубеевскую МСЧ: двое в тяжелом состоянии.