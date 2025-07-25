Ремонт дороги между Ставропольем и Ростовской областью выполнен на 50%
На Ставрополье ремонт 6 км транзитной дороги «Преградное — Тахта — Ипатово» выполнен на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Миндора края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ремонт транзитной трассы начался в апреле 2025 года. Рабочие сняли старое покрытие, обустроили выравнивающий слой и два слоя песчано-гравийного покрытия. Сейчас строители укрепляют обочины и наносят новую дорожную одежду.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в 2025 году в Ставропольском крае отремонтируют восемь участков дорог опорной сети общей протяженностью более 33 км.