Ремонт дороги между Ставропольем и Ростовской областью выполнен на 50%

На Ставрополье ремонт 6 км транзитной дороги «Преградное — Тахта — Ипатово» выполнен на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Миндора края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ремонт транзитной трассы начался в апреле 2025 года. Рабочие сняли старое покрытие, обустроили выравнивающий слой и два слоя песчано-гравийного покрытия. Сейчас строители укрепляют обочины и наносят новую дорожную одежду.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в 2025 году в Ставропольском крае отремонтируют восемь участков дорог опорной сети общей протяженностью более 33 км.

Наталья Белоштейн