Более 33 км опорных дорог отремонтируют в Ставрополье в 2025 году

В Ставропольском крае в 2025 году проведут ремонт восьми участков дорог опорной сети общей протяженностью более 33 км. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Специалисты обновят трассы Преградное-Тахта-Ипатово, Дивное-Рагули-Арзгир, Георгиевск-Новопавловск, Пятигорск-Георгиевск, Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское, а также Западный обход в Георгиевске.

Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который курирует краевой Миндор при поддержке губернатора Владимира Владимирова.

«Опорная сеть — это совокупность дорог, которая обеспечивает бесперебойное движение транспорта, а также транспортную связанность России и единство ее экономического пространства»,— уточнили в Миндоре Ставрополья.

Всего в состав опорной сети Ставрополья входит 25 трасс общей протяженностью 991,4 км.

В ходе ремонтных мероприятий дорожники обновят полотно, укрепят обочины, восстановят заезды и посадочные площадки, установят бортовые камни и нанесут свежую разметку.

Николай Аксенов