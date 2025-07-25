Авиакомпания S7 запланировала резервный рейс из Новосибирска в Сочи на 16:00 по местному времени (12:00 мск). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рейс из новороссийского аэропорта Толмачево в Сочи вылетел в 11:35 по местному времени (07:35 мск), однако вернулся обратно по технической причине. К моменту вылета из Новосибирска ограничения на прием самолетов в Сочи сняли.

По данным транспортной прокуратуры, в Толмачево специалисты проверили в самолете системы герметизации и наддува.

В ночь на 25 июля в Сочи установили временные ограничения на воздушные перевозки с целью обеспечения безопасности полетов. Сейчас расписание рейсов корректируется с учетом изменений. Согласно информации пресс-службы аэропорта города, этим утром задержали 38 рейсов на прилет и вылет.

Алина Зорина