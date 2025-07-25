Утром в аэропорту Сочи задерживаются 38 рейсов

В аэропорту Сочи 25 июля утром задержали 38 рейсов на вылет и прилет. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На вылет отложили 20 рейсов, на прилет — 18. Все задержки составляют более двух часов. Время вылета может корректироваться, рейсы выполняются согласно очередности и готовности воздушных судов.

Ранее утром 25 июля в аэропорту Сочи в течение двух часов действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи при падении обломков сбитого дрона погибли две женщины. Инцидент произошел на улице Авиационной. 11 человек получили травмы, среди них сотрудник ДПС, которого доставили в краевую больницу санитарной авиацией. Состояние пациента оценивается как средней тяжести, но стабильное. Четверых пострадавших госпитализировали, остальные получили амбулаторную помощь.

Фрагменты беспилотника упали на территорию нефтебазы, что вызвало возгорание. Пожар был ликвидирован. На месте работали аварийные службы, специалисты ресурсоснабжающих организаций и сотрудники местной администрации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе курорта Андрею Прошунину организовать помощь пострадавшим и семьям погибших. В своем Telegram-канале глава города выразил соболезнования родным жертв, отметив, что «все городские службы функционируют в обычном режиме и угроз для местных жителей и туристов нет».

Власти призвали граждан не публиковать фотографии и видео работы систем ПВО и экстренных служб, а также ориентироваться только на официальные источники информации.

Мария Удовик