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В Тюмени мост через реку Туру построят к 2030 году

Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Сорокин сообщил, что мэрия согласовала проект вантового моста через реку Туру. Его построят к 2030 году, передает «Деловой квартал».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мост должен соединить улицу Коммунистическую с заречной частью Тюмени и с развязкой на улице Щербакова, что позволит водителям попасть в район Дома Обороны, не заезжая в центр.

Напомним, администрация Тюмени в феврале 2022 года заключила контракт с проектно-изыскательским институтом «Тюменьдорпроект» (структура «Мостострой-11») на проектирование моста через Туру. Стоимость контракта составила 117,556 млн руб. Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ был намечен на 2026–2029 годы.

Ирина Пичурина

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