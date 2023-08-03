Проект моста через Туру в Тюмени разработают до ноября

Проектная документация нового моста через Туру в Тюмени с путепроводом через улицы Щербакова, 2-я Луговая до ул. Коммунистической будет готова к ноябрю 2023 года. Об этом сообщил порталу «РБК Тюмень» в городской администрации.

По данным правительства, планирование строительных работ начнется после разработки проектной документации, получения положительного заключения ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы» и других необходимых этапов. Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ — 2026–2029 годы.

Напомним, администрация Тюмени в феврале 2022 года заключила контракт с проектно-изыскательским институтом «Тюменьдорпроект» (структура «Мостострой-11») на проектирование моста через Туру. Стоимость контракта составила 117,556 млн руб.

Полина Хабарова

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