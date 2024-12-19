Бюджет Орла на 2025 год приняли с дефицитом в 1,2 млрд рублей

Депутаты горсовета Орла на сегодняшнем заседании приняли во втором чтении закон о бюджете на 2025 год. Его дефицит составит 1,2 млрд руб. при доходах в 13,6 млрд и расходах в 14,8 млрд руб. Об этом сообщили в горсовете.

В структуре доходов запланированы безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в размере 9,6 млрд руб. и налоговые и неналоговые доходы в 4 млрд руб.

В первом чтении закон о бюджете облцентра был принят с дефицитом в 26 млн руб. при доходах в 3,79 млрд и расходах в 3,81 млрд.

«Сегодняшний вариант проекта бюджета города сформирован на основании заключения согласительной комиссии с учетом суммы дополнительных доходов от реализации имущества и средств от продажи акций в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2025 год и внесенными изменениями к нему, а также — увеличенным размером дотации за счет средств областного бюджета»,— пояснил заместитель мэра города Алексей Степанов.

В горсовете уточнили, что прогнозный план приватизации на 2025 год были включены 100% акций АО «Гостиничный комплекс "Орел-Отель"». Ориентировочная цена составляет 1,16 млрд руб. «Указанный пакет акций ранее был включен в прогнозный план приватизации на 2024 год, однако аукционы по продаже лота трижды были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах»,— пояснили в горсовете.

«Орел-Отелю» принадлежат гостиницы «Орел» площадью 10,1 тыс. кв. м и «Русь» на 4,9 тыс. кв. м., а также ряд нежилых помещений и земельных участков. Объекты занимают 1,1 га. Мэрия Орла безуспешно пытается реализовать акции компании с 2009 года, когда она еще была муниципальным предприятием. В 2022 году стоимость лота выросла с 989,3 млн до 1,1 млрд руб. В этом году его безуспешно пытались продать за 1,15 млрд руб. Последний аукцион объявлялся в октябре, его итоги подвели в ноябре.

Алина Морозова