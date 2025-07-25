Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Саратове

МЧС подтвердило гибель трех человек из-за взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Среди них один ребенок, сообщили ТАСС региональные власти. Оперативные службы не исключают, что под завалами могут находиться еще люди.

В ведомстве уточнили, что произошло обрушение углового подъезда с 10-го по 7-й этаж. Торец панельного дома упал с 10-го по 1-й этаж, по данным ТАСС. Есть угроза дальнейшего обрушения, жителей соседних подъездов эвакуируют. На месте работают более 20 спасателей, восемь единиц техники и кинологи.

Информация о взрыве поступила в МЧС в 12:12 по местному времени (11:12 мск). На месте развернули оперативный штаб. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выехал на место происшествия.

Никита Черненко